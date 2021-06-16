Россия и США договорились о возвращении послов

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на их место работы — в Москву и Вашингтон.
Россия и США договорились о возвращении послов
  • Reuters

Об этом Путин сообщил на пресс-конференции в Женеве.

«Что касается возвращения послов в места своей работы (в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского) — мы договорились о том, что этот вопрос решён», — сказал он.

Он отметил, что конкретные сроки возвращения послов России и США — технический вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о возможном возвращении в диппредставительства послов России и США должны принять российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден на переговорах в Женеве.

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