Путин назвал чушью санкции против научных институтов под предлогом безопасности США

Ситуация, когда Вашингтон вводит ограничения в отношении России под предлогом «обеспечения безопасности Соединённых Штатов», особенно когда речь идёт о научных институтах, — это полная чушь, заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с молодыми учёными.

«Вводятся эти ограничения и санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединённых Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь», — сказал президент, комментируя санкции против физтеха и других российских научных организаций.

Путин отметил, что в середине 1990-х годов Россия «была всем хороша и всем нравилась», когда ей «присылали по линии гуманитарной помощи картошку».

«Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю. Честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге», — отметил президент.

Он напомнил, что как только Россия стала выбираться из трудностей, в том числе восстановила конституционное единство, когда начала развиваться, в её лице «начал появляться конкурент и на политической арене, и в сфере международной безопасности», в производстве, энергетике.

«А это уже не нравится. Поэтому начали наши партнёры так называемые проводить политику сдерживания», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ). Такое решение приняло Бюро промышленности и безопасности США в связи с «производством военной продукции для военных конечных пользователей».

В МФТИ выразили надежду, что учебное заведение сможет по-прежнему сотрудничать с американскими университетами и научными институтами после введённых в отношении него Минторгом США экспортных ограничений.