Bloomberg: новые санкции США в отношении России могут коснуться обмена валют

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США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рубли в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» Россией на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В материале отмечается, что санкции являются одним из вариантов, которые президент Соединённых Штатов Джо Байден может изложить во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам источников, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. 

«Наиболее радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб рядовым гражданам, поэтому чиновники более склонны пытаться контролировать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — говорится в статье.

Ранее эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, что комплекс негативных факторов со стороны США не повлиял на стабильность рубля.

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