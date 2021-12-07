Bloomberg: новые санкции США в отношении России могут коснуться обмена валют
В материале отмечается, что санкции являются одним из вариантов, которые президент Соединённых Штатов Джо Байден может изложить во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам источников, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
«Наиболее радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб рядовым гражданам, поэтому чиновники более склонны пытаться контролировать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — говорится в статье.
Ранее эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, что комплекс негативных факторов со стороны США не повлиял на стабильность рубля.