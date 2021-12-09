Песков напомнил, что на любые санкции всегда есть зеркальный или асимметричный ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что на любые санкции принято отвечать «зеркально или асимметрично».

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, есть ли у России ответный план на случай новых санкций Запада.

«Любые санкции — естественно, на них отвечается или зеркально, или асимметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы», — сказал Песков.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, в свете санкционной политики Соединённых Штатов складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских рестрикциях очки, при этом они не могут выбраться из этого витка.