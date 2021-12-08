«Объяснение только одно — попытка сдержать развитие»: Путин — о санкциях в научной сфере

В среду, 8 декабря, в парке науки и искусства «Сириус» открылся конгресс молодых учёных. В рамках первого дня мероприятия с молодыми российскими учёными проводит встречу президент Владимир Путин. Глава государства намерен обсудить с участниками конгресса вопросы привлечения молодёжи в сферу науки и повышение вовлечённости профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технического развития России. RT ведёт трансляцию.