«Будет завершено в ближайшие дни»: в Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID-19

Сертификаты переболевших COVID-19 переоформляются на едином портале госуслуг на срок действия в один год, сообщили в Минцифры. Соответствующая процедура будет завершена в ближайшие дни. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила увеличить длительность действия сертификата о перенесённом заболевании коронавирусом с шести месяцев до одного года. Инициативу поддержал Владимир Путин. Помимо этого, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения задерживается по незначительным бюрократическим причинам.

Сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией на едином портале госуслуг переоформляются на срок действия в один год. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Минцифры сообщает, что сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги», переоформляются со сроком действия на один год согласно рекомендациям Минздрава России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура переоформления происходит автоматически и будет завершена в ближайшие дни.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что теперь действие сертификатов о перенесённом заболевании коронавирусом составляет год с даты выздоровления.

Инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой об увеличении продолжительности действия сертификата переболевшего COVID-19 с шести месяцев до одного года была поддержана президентом Владимиром Путиным 25 ноября на совещании с правительством.

«Спутник V» и ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения затягивает с признанием российской вакцины «Спутник V» из-за бюрократических причин. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

«В Министерстве здравоохранения России поддерживают очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ, и, как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», — сказал Дмитриев, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, эффективность и безопасность препарата, разработанного специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, была подтверждена в ходе клинических испытаний и его применения по всему миру.

Ранее сообщалось, что инспекция ВОЗ в Россию в рамках процедуры признания вакцины «Спутник V» ожидается в декабре. При этом российская сторона должна до конца 2021 года направить в ВОЗ дополнительные данные о препарате, сообщал глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

На сайте ООН указывается, что одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19 проходят тщательную проверку в ходе клинических испытаний на соответствие принятым на международном уровне требованиям к их безопасности и эффективности.

Также на russian.rt.com РФПИ ожидает одобрения «Спутника V» ВОЗ до конца года

«Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19. Это произошло 11 августа 2020 года. К настоящему времени препарат получил одобрение на применение в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.

Ситуация с COVID-19 в России

За прошедшие сутки в России выявлено 32 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 36 514 человек, 1217 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В общей сложности в стране с начала пандемии выявлено 9 736 037 случаев коронавируса. Скончались 278 857 человек, под медицинским наблюдением остаются свыше 1,719 млн человек.

Наибольшее количество новых эпизодов заболевания было зафиксировано в Москве — 3304, в Санкт-Петербурге — 2609, Московской области — 1813, Самарской области — 897, Краснодарском крае — 812. В остальных регионах зафиксировано менее 800 заболевших за сутки.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, к середине декабря Минздрав расширит список противопоказаний к вакцинации от COVID-19, а сам этот перечень могут включить в обновлённую версию временных рекомендаций министерства. На данный момент идёт разработка документа, его проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма.

Сейчас причиной для медотвода является гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V» и её однокомпонентная версия «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от новосибирского центра «Вектор, а также препарат от специалистов научного центра исследований им. Чумакова, получивший название «КовиВак».

QR-коды и законопроект

Министерство транспорта России решило отказаться от необходимости проверять QR-коды при продаже билетов на авиарейсы. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с итогами совещания, которое состоялось в Минтрансе 1 декабря.

Отмечается, что после покупки билета авиакомпания пришлёт пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале «Госуслуги», уведомление о необходимости получить документ. При этом, если к началу регистрации на рейс сертификат так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

«Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичёва», — сообщил один из источников газеты.

Информацию о проведении встречи подтвердил руководитель аппарата думского комитета.

12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата российского парламента направит законопроект о системе QR-кодов до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату.