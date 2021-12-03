«Будет завершено в ближайшие дни»: в Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID-19
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией на едином портале госуслуг переоформляются на срок действия в один год. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
«Минцифры сообщает, что сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги», переоформляются со сроком действия на один год согласно рекомендациям Минздрава России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что процедура переоформления происходит автоматически и будет завершена в ближайшие дни.
Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что теперь действие сертификатов о перенесённом заболевании коронавирусом составляет год с даты выздоровления.
Инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой об увеличении продолжительности действия сертификата переболевшего COVID-19 с шести месяцев до одного года была поддержана президентом Владимиром Путиным 25 ноября на совещании с правительством.
«Спутник V» и ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения затягивает с признанием российской вакцины «Спутник V» из-за бюрократических причин. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью аргентинскому изданию La Nacion.
«В Министерстве здравоохранения России поддерживают очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ, и, как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», — сказал Дмитриев, чьи слова приводит ТАСС.
По его словам, эффективность и безопасность препарата, разработанного специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, была подтверждена в ходе клинических испытаний и его применения по всему миру.
Ранее сообщалось, что инспекция ВОЗ в Россию в рамках процедуры признания вакцины «Спутник V» ожидается в декабре. При этом российская сторона должна до конца 2021 года направить в ВОЗ дополнительные данные о препарате, сообщал глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
На сайте ООН указывается, что одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19 проходят тщательную проверку в ходе клинических испытаний на соответствие принятым на международном уровне требованиям к их безопасности и эффективности.Также на russian.rt.com РФПИ ожидает одобрения «Спутника V» ВОЗ до конца года
«Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19. Это произошло 11 августа 2020 года. К настоящему времени препарат получил одобрение на применение в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.
Ситуация с COVID-19 в России
За прошедшие сутки в России выявлено 32 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 36 514 человек, 1217 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
В общей сложности в стране с начала пандемии выявлено 9 736 037 случаев коронавируса. Скончались 278 857 человек, под медицинским наблюдением остаются свыше 1,719 млн человек.
Наибольшее количество новых эпизодов заболевания было зафиксировано в Москве — 3304, в Санкт-Петербурге — 2609, Московской области — 1813, Самарской области — 897, Краснодарском крае — 812. В остальных регионах зафиксировано менее 800 заболевших за сутки.
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, к середине декабря Минздрав расширит список противопоказаний к вакцинации от COVID-19, а сам этот перечень могут включить в обновлённую версию временных рекомендаций министерства. На данный момент идёт разработка документа, его проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма.
Сейчас причиной для медотвода является гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.
В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V» и её однокомпонентная версия «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от новосибирского центра «Вектор, а также препарат от специалистов научного центра исследований им. Чумакова, получивший название «КовиВак».
QR-коды и законопроект
Министерство транспорта России решило отказаться от необходимости проверять QR-коды при продаже билетов на авиарейсы. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с итогами совещания, которое состоялось в Минтрансе 1 декабря.
Отмечается, что после покупки билета авиакомпания пришлёт пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале «Госуслуги», уведомление о необходимости получить документ. При этом, если к началу регистрации на рейс сертификат так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.
«Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичёва», — сообщил один из источников газеты.
Информацию о проведении встречи подтвердил руководитель аппарата думского комитета.
12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата российского парламента направит законопроект о системе QR-кодов до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату.
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