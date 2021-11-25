Путин поддержал идею увеличить длительность работы сертификата переболевшего COVID-19
«Так и будем делать, согласен с вами», — цитирует РИА Новости ответ Путина на совещании с правительством.
Он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ревакцинироваться спустя полгода, но каждая страна в зависимости от эпидемической обстановки вправе принимать свои решения.
Ранее Голикова призвала увеличить длительность работы сертификата переболевшего COVID-19 до одного года.
Ранее газета «Известия» писала, что сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке.