Путин поддержал идею увеличить длительность работы сертификата переболевшего COVID-19

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу российского вице-премьера Татьяны Голиковой об увеличении длительности работы сертификата переболевшего COVID-19 с шести месяцев до одного года.

«Так и будем делать, согласен с вами», — цитирует РИА Новости ответ Путина на совещании с правительством.

Он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ревакцинироваться спустя полгода, но каждая страна в зависимости от эпидемической обстановки вправе принимать свои решения.

Ранее Голикова призвала увеличить длительность работы сертификата переболевшего COVID-19 до одного года.

Ранее газета «Известия» писала, что сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке.

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