Голикова призвала увеличить длительность работы сертификата переболевшего COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала увеличить длительность работы сертификата переболевшего COVID-19 до одного года.
Голикова призвала увеличить длительность работы сертификата переболевшего COVID-19
  • РИА Новости

Она отметила, что учёные и эксперты обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесённой болезни.

«После болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год», — сообщила Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Ранее газета «Известия» писала, что сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке.

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