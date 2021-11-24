Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала увеличить длительность работы сертификата переболевшего COVID-19 до одного года.

Она отметила, что учёные и эксперты обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесённой болезни.

«После болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год», — сообщила Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Ранее газета «Известия» писала, что сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке.