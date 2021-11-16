«Известия»: сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями владельцев

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Сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 могут дополнить фотографиями, это позволит избежать очередей при их проверке.

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой источник.

«Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт госуслуг, могут быть дополнены их фотографиями», — пишет издание.

Как уточняется, этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры России с участием представителей российского Минздрава.

По словам источника, «нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей».

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и об имеющихся противопоказаниях к прививке.

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