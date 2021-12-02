В Минздраве сообщили, что COVID-сертификат переболевшего будет действовать год

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Срок действия сертификата о перенесённом коронавирусе теперь составляет год с даты выздоровления, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
В Минздраве сообщили, что COVID-сертификат переболевшего будет действовать год
  • РИА Новости

«Срок действия сертификата о перенесённом COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Для граждан, которые оформили сертификаты переболевшего ранее, также идёт процесс продления срока действия документа до 12 месяцев со дня выздоровления.

«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — добавил Кузнецов.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что действие сертификатов о перенесённом COVID-19 продлится до года автоматически для всех, кто переболел в течение последних 12 месяцев.

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