Мурашко: сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года автоматически
- РИА Новости
«Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», — сообщил министр.
Он добавил, что «сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении».
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу российского вице-премьера Татьяны Голиковой об увеличении длительности работы сертификата переболевшего COVID-19 с шести месяцев до одного года.
Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.