Мурашко: сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года автоматически

Действие сертификатов о перенесённом COVID-19 продлится до года автоматически для всех, кто переболел в течение последних 12 месяцев. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», — сообщил министр.

Он добавил, что «сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу российского вице-премьера Татьяны Голиковой об увеличении длительности работы сертификата переболевшего COVID-19 с шести месяцев до одного года.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.