Госдума направит проекты о QR-кодах в регионы для обсуждения до 14 декабря

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента направит законопроект о системе QR-кодов до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату.

Он рассказал, что Совет Госдумы рассмотрел законопроекты о введении QR-кодов.

«Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счётную палату, Совет Федерации», — заявил спикер Госдумы в своём Telegram-канале.

Володин отметил, что у представителей властей, общественности и бизнеса будет возможность внимательно изучить законопроекты, а также высказать свои замечания и предложения.

12 ноября в правительстве сообщили, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала планы ввести систему QR-кодов в России, назвав это вынужденной мерой.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.