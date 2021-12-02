Лебедев заявил, что его «выбесил» поход блогеров в «красные зоны» в больницах

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его «выбесил» поход блогеров в «красные зоны» в больницах, где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
Лебедев заявил, что его «выбесил» поход блогеров в «красные зоны» в больницах
  • РИА Новости

«Вещь, которая меня выбесила на этой неделе, — это поход блогеров в «красные зоны» в больницах», — заявил он.

Лебедев отметил, что врачи от отчаяния написали письмо, в котором рассказали, что трагедия в связи с пандемией коронавируса «действительно существует, люди действительно умирают, приходите, сами посмотрите».

«Блогеры откликнулись на это письмо и решили прийти посмотреть, но это оказались самые фрики из всех фриков просто, сливки от сливок... которые, вообще, просто оказались не людьми. И они вместо того, чтобы просто чисто, спокойно, тихо надеть масочку, надеть все средства защиты, подписать все необходимые бумаги... они разбрелись по больницам и устроили там какие-то балаганы, что является абсолютно, конечно, недопустимым», — сказал он.

Лебедев выразил надежду, что врачи после этого «тоже поймут, с кем они имеют дело».

Ранее сообщалось, что противники вакцинации откликнулись на письмо врачей и посетили «красную зону» больницы имени О.М. Филатова в Москве, однако экскурсию досрочно прервали из-за отказа посетителей медучреждения надеть средства индивидуальной защиты.

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