Для антипрививочников провели экскурсию в «красной зоне» больницы в Москве
«Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Сюда каждый час, каждую минуту поступают тяжёлые больные. Мы устроили из этого неизвестно что», — прокомментировал ситуацию главврач медучреждения Валерий Вечорко в эфире телеканала «Россия 24».
Изначально посетителям «красной зоны» необходимо было сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть средства индивидуальной защиты, однако некоторые из них отказались.
«Нам не нужен тест, почему вы нам хотите что-то в рот, в нос, куда-то там совать», — сказала одна из них.
Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко ранее рассказала RT о письме-приглашении известным противникам вакцинации от коронавируса посетить «красные зоны».
По её словам, «это открытое письмо можно охарактеризовать как «накипело».
Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов позже поддержал инициативу медиков и выразил готовность лично проводить такие экскурсии.