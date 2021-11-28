Для антипрививочников провели экскурсию в «красной зоне» больницы в Москве

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Противники вакцинации откликнулись на письмо врачей и посетили «красную зону» больницы имени О.М. Филатова в Москве, однако экскурсию досрочно прервали из-за отказа посетителей медучреждения надеть средства индивидуальной защиты.

«Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Сюда каждый час, каждую минуту поступают тяжёлые больные. Мы устроили из этого неизвестно что», — прокомментировал ситуацию главврач медучреждения Валерий Вечорко в эфире телеканала «Россия 24».

Изначально посетителям «красной зоны» необходимо было сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть средства индивидуальной защиты, однако некоторые из них отказались.

«Нам не нужен тест, почему вы нам хотите что-то в рот, в нос, куда-то там совать», — сказала одна из них.

Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко ранее рассказала RT о письме-приглашении известным противникам вакцинации от коронавируса посетить «красные зоны».

По её словам, «это открытое письмо можно охарактеризовать как «накипело».

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов позже поддержал инициативу медиков и выразил готовность лично проводить такие экскурсии.

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