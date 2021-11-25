Главврач больницы №52 Лысенко: письмо антипрививочникам можно охарактеризовать как «накипело»

Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала RT о письме-приглашении известным противникам вакцинации от коронавируса посетить «красные зоны».

«Мы совершенно не хотим больше жить в этом аду и бесконечно хоронить всё новые и новые семьи. Это чудовищно в мирное время», — сказала она.

По её словам, «это открытое письмо можно охарактеризовать как «накипело».

«Мы тоже живые люди, и у нас, в отличие от наших оппонентов, есть позиция. Она абсолютно понятная и обоснованная. Здесь нет никакой политики и личной предвзятости. Говорить о том, что это какой-то эксперимент мирового масштаба, — это просто смешно и глупо. Такого рода высказывания льют воду на мельницу антиваксеров, а сейчас, в ситуации с ещё одной волной пандемии, когда видим достаточно высокий уровень погибших, когда болеть стали активно дети... вести себя некорректно только для того, чтобы получить для себя пиар, мы посчитали неверным», — заявила Лысенко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что поддерживает врачей, которые написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса и призвали их посетить «красную зону».