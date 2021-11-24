Попова поддержала врачей, обратившихся к антипрививочникам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поддерживает врачей, которые написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса и призвали их посетить «красную зону».

«Я бы поддержала любую инициативу, которая поможет убедить россиян в том, что прививка — это спасение от болезни. Конечно же, своих коллег, которые героически трудятся, я, безусловно, поддерживаю», — заявила она РИА Новости.

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Данное обращение поддержал замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич.