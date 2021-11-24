Замглавы фракции ЕР Кастюкевич поддержал письмо врачей к противникам вакцинации

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Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Замглавы фракции ЕР Кастюкевич поддержал письмо врачей к противникам вакцинации
  • AP

«Безусловно, я поддерживаю письмо врачей. По поводу недоверия российским вакцинам можно дискутировать, только вот наши учёные и вирусологические институты, на базе которых создают вакцины, с советских времён считаются лучшими в мире», — сказал РИА Новости Кастюкевич.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что поддерживает врачей, которые пригласили противников вакцинации в «красные зоны».

Врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали 24 ноября открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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