В Совфеде поддержали врачей, пригласивших противников вакцинации в «красные зоны»

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что поддерживает врачей, которые пригласили противников вакцинации в «красные зоны».

«Я поддерживаю предложение наших врачей, потому что то, о чём они говорят, мне очень близко и понятно. Я сама переболела коронавирусом достаточно непросто, перенесла цитокиновый шторм. Я не понаслышке знаю, что такое быть в «красной зоне» и быть в качестве тяжелого пациента», — сказала сенатор.

По её словам, что касается всего того, что происходит сегодня вокруг коронавируса, можно «поделить на две составляющие: право и мораль».

«Мы понимаем, что мы живём в обществе и не должны навредить друг другу. Любые призывы сегодня должны быть соотнесены как с моралью, так и с правом. Каждый человек сам принимает решение, но это решение должно не убить его, его близких и тех, людей, которые рядом», — заключила Ковитиди.

Ранее врачи ряда российских больниц для пациентов с коронавирусом опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19.