В Совфеде поддержали врачей, пригласивших противников вакцинации в «красные зоны»
- РИА Новости
«Я поддерживаю предложение наших врачей, потому что то, о чём они говорят, мне очень близко и понятно. Я сама переболела коронавирусом достаточно непросто, перенесла цитокиновый шторм. Я не понаслышке знаю, что такое быть в «красной зоне» и быть в качестве тяжелого пациента», — сказала сенатор.
По её словам, что касается всего того, что происходит сегодня вокруг коронавируса, можно «поделить на две составляющие: право и мораль».
«Мы понимаем, что мы живём в обществе и не должны навредить друг другу. Любые призывы сегодня должны быть соотнесены как с моралью, так и с правом. Каждый человек сам принимает решение, но это решение должно не убить его, его близких и тех, людей, которые рядом», — заключила Ковитиди.
Ранее врачи ряда российских больниц для пациентов с коронавирусом опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19.