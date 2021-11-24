В РПЦ призвали противников вакцинации посетить «красную зону»

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что выступающим против вакцинации стоит посетить умирающих в «красной зоне».
В РПЦ призвали противников вакцинации посетить «красную зону»
  • AP

Как отметил священнослужитель, он не читал письмо российских врачей, в котором они призвали противников вакцинации сходить в «красную зону», однако он давно сам выступает против антипрививочников и уже предлагал им поступить так же, как сейчас предлагают медики.

«В своей передаче обращался к противникам вакцинации, которые делают сейчас дело очень безнравственное и нечестивое, когда они отговаривают людей от прививок и тем самым обрекают людей на смерть. Я, к этим людям обращаясь, сказал: если вы не верите в то, что происходит, наденьте комбинезончик, сходите в «красную зону», посмотрите, как люди страдают, в каких мучениях умирают», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что сам вакцинировался уже несколько раз.

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Данное обращение поддержал замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич.

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