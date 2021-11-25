На Алтае заявили о готовности провести экскурсии в красные зоны для антипрививочников

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов поддержал инициативу медиков о посещении антипрививочниками ковидных госпиталей. Он также выразил готовность лично проводить такие экскурсии.

Он отметил, что публичные люди часто говорят о том, что нет нужды в проведении вакцинации. По словам Попова, лидеры мнений становятся таким образом ответственны за жизни многих людей, которые им доверяют.

«Со своей стороны, я всегда готов даже быть экскурсоводом в наши ковидные госпитали, но это не для слабонервных. Это тяжёлые, сложные больные, требующие элементарной помощи», — сообщил он ТАСС.

Комментируя прочие возможные меры стимулирования населения к вакцинации, глава регионального Минздрава отметил, что сами по себе показатели заболеваемости являются серьёзной мотивацией.

«Какие ещё варианты побуждения? Мне кажется, цифры статистики, в которые наконец нам всем поверить надо: смертность и летальность высока, мы будем слышать эхо ковидное долгие годы», — заключил Попов.

Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко ранее рассказала RT о письме-приглашении известным противникам вакцинации от коронавируса посетить «красные зоны».

По её словам, «это открытое письмо можно охарактеризовать как «накипело».