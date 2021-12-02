«Риски пока расцениваются как очень высокие»: Россия ввела карантин для прибывающих из ЮАР и сопредельных стран
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Власти Российской Федерации ввели двухнедельный карантин для граждан, которые возвращаются из ЮАР и стран, которые граничат с этим государством на африканском континенте. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Сегодня Российская Федерация ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и всё. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР», — сказала Попова.
Она отметила, что такое решение принято из-за «очень высоких рисков», связанных со штаммом «омикрон». При этом на данный момент в России ещё не выявлены случаи заболевания новой мутацией.
При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в разговоре с «Интерфакс» констатировал, что случаи заболевания штаммом «омикрон» зафиксированы уже в 26 странах: «Это число быстро изменяется, особых сомнений в том, что он будет найден и у нас — нет».Также на russian.rt.com Круглосуточные исследования: как развивается ситуация с распространением нового штамма коронавируса «омикрон»
28 ноября Россия ограничила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом и Эсватини. Также Роспотребнадзор совместно с Минтрансом организовал экспресс-тестирование на COVID-19 для приезжающих из Африки, а также Китая, Израиля, Великобритании и Гонконга.
Ситуация с COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. При этом, по её словам, с сентября в стране наблюдается осенняя волна COVID-19.
«На самом деле это подъём сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. И ключевое слово все-таки, что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени, так скажем, манеры нового нашего «гостя» планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность, и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы во второй половине сентября», — сказала Анна Попова.
Она заметила, что со второй недели ноября наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19 более чем на 20%, что говорит о стабилизации ситуации. При этом Попова указала, что волны коронавируса будут до тех пор, пока не не сформируются очень чёткие и непреодолимые барьеры для распространения инфекции.
«Пока мы все не привьёмся, пока не создастся тот самый коллективный иммунитет, о котором мы все так мечтаем, и мы не будем чётко соблюдать все санитарные меры, которые не дадут вирусу переходить от одного человека к другому — таким образом остановим его распространение в первую очередь у нас в стране», — заявила руководитель Роспотребнадзора.
В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что все сертификаты о перенесённом заболевании коронавирусом действуют в течение года.
«Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесённом заболевании, оформленных ранее, сейчас идёт продление срока действия также до года со дня выздоровления. Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — цитирует его ТАСС.
26 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко подчёркивал, что сертификаты переболевших COVID-19 за последний год продлят автоматически.
Статистика COVID-19
За прошедшие сутки в России выявлено 33 389 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 35 185 человек, 1 221 скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
В общей сложности в стране с начала пандемии выявлено 9 703 107 случаев коронавируса. Скончались 277 640 человек, выздоровели — 8 400 117.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 226,1 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 1,731 млн человек.
Наибольшее количество новых эпизодов заболевания зафиксировано в Москве (3805) в Санкт-Петербурге (2623), Московской области (1475).
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась за последнюю неделю — не было ни падений, ни подъёмов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Хорошо это или плохо, покажет следующая неделя, куда мы движемся: либо в небольшой рост, либо в небольшое снижение, либо стабилизируется ситуация. Надеемся, что резкого роста не будет, но хотя в общем ситуация такая сложная», — подчеркнул градоначальник.
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