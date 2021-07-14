«С согласия родителей»: Кузнецова прокомментировала вакцинацию детей и подростков

В России вакцинация подростков от коронавирусной инфекции должна начаться до 20 сентября, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что в последнее время возросло число несовершеннолетних, у которых заболевание COVID-19 протекает в более тяжёлой форме, чем раньше. В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова подчеркнула, что вакцинация несовершеннолетних должна осуществляться с согласия родителей. Тем временем пресс-служба РФПИ опровергла фейк Reuters относительно характеристик «Спутника V» и взаимодействия разработчиков российской вакцины со специалистами EMA.

Вакцинация российских подростков от коронавирусной инфекции должна начаться до 20 сентября. Об этом РИА Новости заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в последнее время возросло число несовершеннолетних с более тяжёлым, чем раньше, течением заболевания. Их необходимо защитить, подчеркнул он.

Гинцбург также рассказал о ходе испытаний вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет, которое началось в Москве 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в этом исследовании были отобраны 100 подростков.

«У двух детей была температура 37 градусов. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — пояснил он.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя слова Гинцбурга, отметила, что прививки несовершеннолетним должны делать с согласия родителей.

«Но даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована и будет выдано разрешение на её использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. И никак иначе», — сказала Кузнецова, чьи слова приводит ТАСС.

При этом, по её мнению, преждевременно говорить о старте вакцинации подростков в РФ с 20 сентября до получения результатов полноценных клинических исследований.

«Мы обсудили с коллегами из «Единой России» и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет… Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр Гамалеи», — заметила омбудсмен.

«Спутник V» и фейки

Накануне в Российском фонде прямых инвестиций выступили с комментарием в связи с публикацией агентством Reuters материала, в котором говорилось, что разработчики первой российской вакцины против COVID-19 неоднократно не предоставляли информацию, необходимую для одобрения препарата.

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«Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером фейк ньюз и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби», — говорится в Telegram-канале РФПИ.

Отмечается, что статья содержит грубейшие ошибки и вводит в заблуждение относительно характеристик «Спутника V» и взаимодействия разработчиков препарата со специалистами Европейского агентства лекарственных средств, о чём РФПИ предупреждал редакцию Reuters ещё до публикации.

«РФПИ продолжает тесное взаимодействие с EMA для регистрации вакцины на территории ЕС... В результате осуществлённой инспекции специалисты EMA не выявили критических замечаний и предоставили положительный отзыв в рамках оценки клинического исследования «Спутника V». РФПИ ожидает, что регистрация вакцины со стороны EMA может произойти в ближайшие месяцы», — пояснили в фонде.

Как заявил в эфире CNBC TV18 гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, РФПИ ожидает получить одобрение от EMA на применение «Спутника V» осенью.

Статистика COVID-19 в России

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 827. По числу выявленных случаев по-прежнему лидируют Москва (3966), Московская область (2469) и Санкт-Петербург (1942).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 857 002 случая заболевания COVID-19. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает четвёртое место в мире по числу заболевших (больше только в США, Индии и Бразилии). А по сведениям Университета Джонса Хопкинса — пятое, уступая ещё и Франции.

За минувшие 24 часа в России были выписаны из больниц 21 269 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 257 483. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 786 пациентов (максимум с начала пандемии), общее число летальных исходов достигло 145 278.

«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», — цитирует ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, за весь период пандемии выполнено свыше 156,7 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 442 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,199 млн человек.

Как сообщила накануне замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 28,6 млн граждан.

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Между тем ещё ряд субъектов РФ принял решение о введении обязательной вакцинации для определённых категорий граждан.

Так, в Ярославской области не менее 60% сотрудников сфер торговли, услуг, общепита, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, культуры, спорта, а также госслужащие должны быть привиты первым компонентом вакцин до 4 августа, а вторым — до 31 августа.

А в Костромской области вакцинация «определённых категорий граждан» первым компонентом должна быть проведена до 15 августа, вторым — до 15 сентября.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ситуации с вакцинацией в столице. По её словам, прививку от коронавируса сделали 66% работников образовательных организаций города, почти 70% работников московских медицинских учреждений, 76% сотрудников социальных учреждений, 83% госслужащих из перечисленных отраслей.

«Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом, и наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих», — пояснила она.

В настоящее время российские регионы продолжают принимать решения об ужесточении либо ослаблении ограничительных мер, исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

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Так, в Адыгее гостиницы с 19 июля будут требовать при заселении от туристов сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на COVID-19. По решению местного оперштаба усиливается контроль за деятельностью заведений общепита, вводятся дополнительные требования к персоналу.

В Амурской области с 15 июля будет приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок и караоке. В общепите снова вводится контроль температуры посетителей, сообщил губернатор Василий Орлов. Он также обратился к работодателям, отметив, что им необходимо обеспечить перевод на удалённый режим работы или отпуск для отдельных категорий сотрудников, не прошедших вакцинацию.

Решение об ужесточении ограничений было принято также на территории ещё шести муниципалитетов Крыма, в числе которых курортные города. Особые ограничения теперь действуют в 10 из 25 муниципалитетов полуострова. Дополнительные меры вводятся на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая и Бахчисарайского района. Там запрещается проводить общегородские массовые мероприятия и оказывать услуги на фуд-кортах, за исключением случаев работы навынос или доставки. По средам и воскресеньям из-за проведения дезинфекции будут закрыты аттракционы, аквапарки и развлекательные центры.