В Амурской области введут новые ковид-ограничения с 15 июля

Власти Амурской области приняли решение ввести новые коронавирусные ограничения с 15 июля с учётом сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Василия Орлова.

«Приостанавливаем работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок, караоке. В общепите снова вводится контроль температуры посетителей», — написал он.⠀

Орлов также обратился к работодателям, отметив, что им необходимо обеспечить перевод на удалённый режим работы или отпуск для отдельных категорий сотрудников, не прошедших вакцинацию. К ним относятся беременные, люди старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала документ, который регулирует возможность проведения массовых мероприятий в российских регионах в зависимости от эпидситуации.