Роспотребнадзор разработал правила проведения мероприятий в зависимости от эпидситуации
- РИА Новости
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«В связи с сохраняющейся напряжённой эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Российской Федерации… постановляю... принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учётом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, подготовленных на основании… показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней», — говорится в документе.
Отмечается, что в числе показателей коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием методом ПЦР.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об усилении в регионе ограничений из-за ситуации с коронавирусом.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.