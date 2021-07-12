Роспотребнадзор разработал правила проведения мероприятий в зависимости от эпидситуации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала документ, который регулирует возможность проведения массовых мероприятий в российских регионах в зависимости от эпидситуации.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В связи с сохраняющейся напряжённой эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Российской Федерации… постановляю... принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учётом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, подготовленных на основании… показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней», — говорится в документе.

Отмечается, что в числе показателей коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием методом ПЦР.

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