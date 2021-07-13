В шести муниципалитетах Крыма ужесточили COVID-ограничения

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На территории ещё шести муниципалитетов Крыма, в числе которых курортные города, ужесточили COVID-ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Таким образом, особые ограничения действуют в 10 из 25 муниципалитетов полуострова.
В шести муниципалитетах Крыма ужесточили COVID-ограничения
  • РИА Новости

Об этом сообщается в тексте указа главы Республики Крым от 13 июля 2021 года, опубликованном на официальном сайте правительства региона. 

Дополнительные меры вводятся на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая и Бахчисарайского района.

Согласно тексту документа, в указанных муниципалитетах запрещается проводить общегородские массовые мероприятия и оказывать услуги на фуд-кортах, за исключением случаев работы навынос или доставки. По средам и воскресеньям из-за генеральных уборок и проведения дезинфекции будут закрыты аттракционы, аквапарки и развлекательные центры.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее отметил, что в случае, если представители бизнеса обеспечат безусловное исполнение требований Роспотребнадзора, он будет готов рассмотреть варианты по ослаблению ограничений.

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