Аксёнов заявил о готовности ослабить COVID-ограничения для бизнеса

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Власти Крыма готовы ослабить ограничения, связанные с пандемией коронавируса, для бизнеса, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Главным условием для этого будет безусловное соблюдение всех требований Роспотребнадзора.
Аксёнов заявил о готовности ослабить COVID-ограничения для бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Понимаем, что основной заработок предприятия общепита получают в ночное время. Если представители бизнеса обеспечат безусловное исполнение требования Роспотребнадзора, я готов буду рассмотреть, как ослабить ситуацию, и готов это сделать быстро», — сказал он.

По словам чиновника, пока что в регионе «дисциплина хромает на обе ноги» в отношении соблюдения требований.

Он предложил главам администраций выработать формат контроля за исполнением предписанных требований с привлечением предпринимателей.

В июне в Крыму ввели запрет на работу предприятий общепита в ночное время — до 1 сентября 2021 года с 23:00 до 08:00 в регионе запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и других предприятий.

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