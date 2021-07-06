Аксёнов заявил о готовности ослабить COVID-ограничения для бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Понимаем, что основной заработок предприятия общепита получают в ночное время. Если представители бизнеса обеспечат безусловное исполнение требования Роспотребнадзора, я готов буду рассмотреть, как ослабить ситуацию, и готов это сделать быстро», — сказал он.
По словам чиновника, пока что в регионе «дисциплина хромает на обе ноги» в отношении соблюдения требований.
Он предложил главам администраций выработать формат контроля за исполнением предписанных требований с привлечением предпринимателей.
В июне в Крыму ввели запрет на работу предприятий общепита в ночное время — до 1 сентября 2021 года с 23:00 до 08:00 в регионе запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и других предприятий.