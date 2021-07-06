Аксёнов заявил о готовности ослабить COVID-ограничения для бизнеса

Власти Крыма готовы ослабить ограничения, связанные с пандемией коронавируса, для бизнеса, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Главным условием для этого будет безусловное соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Понимаем, что основной заработок предприятия общепита получают в ночное время. Если представители бизнеса обеспечат безусловное исполнение требования Роспотребнадзора, я готов буду рассмотреть, как ослабить ситуацию, и готов это сделать быстро», — сказал он.

По словам чиновника, пока что в регионе «дисциплина хромает на обе ноги» в отношении соблюдения требований.

Он предложил главам администраций выработать формат контроля за исполнением предписанных требований с привлечением предпринимателей.

В июне в Крыму ввели запрет на работу предприятий общепита в ночное время — до 1 сентября 2021 года с 23:00 до 08:00 в регионе запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и других предприятий.