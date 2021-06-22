В Крыму вновь ввели запрет на работу предприятий общепита в ночное время

В Крыму вновь ввели запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на указ главы республики.

Из документа следует, что до 1 сентября 2021 года с 23:00 до 08:00 в регионе запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и других предприятий.

Исключение при этом составляют заведения, предлагающие доставку еды и обслуживание навынос.

Ограничения не затрагивают предприятия общепита на территории объектов транспортной инфраструктуры.

Также до 1 сентября запрещена работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и других развлекательных заведений.

Ранее сообщалось, что в Крыму рекомендовали вакцинировать всех сотрудников сферы услуг.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.