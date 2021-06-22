В Крыму рекомендовали вакцинировать всех сотрудников сферы услуг

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Руководителям предприятий сферы услуг Крыма рекомендовано провести вакцинацию от коронавируса 100% сотрудников. Соответствующие рекомендации внесены в указ главы региона Сергея Аксёнова о режиме повышенной готовности.

«Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и  оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции», — приводит «Крыминформ» текст документа.

Исключение — граждане с медицинскими противопоказаниями.

Ранее сообщалось, что более 90% сотрудников турбизнеса Крыма вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде регионов России для отдельных категорий граждан из-за резкого роста числа инфицированных. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что обязательная иммунизация определённых категорий населения является привычным инструментом для преодоления различных инфекций. По её словам, в первую очередь это касается тех, кто постоянно контактирует с людьми.

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