Более 448 тысяч случаев остаются активными: суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России составил 25 140

В России выявлено 25 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5403 — в Москве, 2566 — в Московской области. С начала пандемии в стране зафиксировано 5 808 473 случая COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 5 216 648 человек. Вместе с тем в Минздраве рассказали о разработке новой, 12-й по счёту версии методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России выявлено 25 140 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 429 человек выздоровели, 710 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (5403), Санкт-Петербурге (2566) и Московской области (2029).

С начала пандемии этот диагноз в стране был подтверждён у 5 808 473 человек, из них активных случаев — более 448 тыс. Выздоровели 5 216 648 человек, умерли 143 712.

Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 155,9 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 1,146 млн человек остаются под медицинским наблюдением.

Правительство Камчатского края сообщило, что с 15 июля в регионе введут ограничительные меры на работу заведений общественного питания. Подобное решение связано с ростом заболевших COVID-19 в возрасте от 18 до 40 лет.

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«Для объектов общепита, ресторанов вводятся ограничения по режиму работы — до 23 часов, после чего возможна работа только навынос. Кроме того, будет запрещена деятельность ночных клубов, проведение дискотек», — сказал вице-губернатор Александр Кузнецов.

При этом в Приморском крае сообщили об открытии на этой неделе 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. В регионе уже работают 130 стационарных и 67 мобильных прививочных пунктов.

«Открывая новые пункты вакцинации, мы вынуждены привлекать средний медицинский персонал из детских поликлиник и специализированных медучреждений. Кадровая система отрасли сейчас работает на пределе возможностей», — пояснила зампред правительства Приморья Анастасия Худченко.

В Сахалинской области запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, говорится в указе главы региона. Вдобавок в Южно-Сахалинске под запрет подпадают массовые мероприятия на открытых площадках с числом участников более 50 человек.

Рекомендации, происхождение, лечение

Как сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов, Министерство здравоохранения РФ работает над 12-й версией методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

«Мы готовим 12-ю версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение», — цитирует его газета «Известия».

Врач отметил, что сейчас стало больше молодых людей, которые тяжело переносят заболевание коронавирусом, однако основными группами риска остаются лица старше 65 лет.

«И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьёзные группы риска», — пояснил Чуланов.

Он также выступил за то, чтобы миф о безопасности COVID-19 был развеян.

«Уровень летальности от COVID-19 в десятки раз выше, чем от гриппа. В мире уже умерли от этой болезни более 4 млн человек. Кроме того, для COVID-19 характерны отсроченные осложнения, с которыми мы всё чаще сталкиваемся», — указал Чуланов.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Между тем доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что большинство специалистов и учёных считают, что SARS-CoV-2 имеет естественное, а не искусственное происхождение, однако «поиск исходных вариантов продолжается».

«Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе — анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов, выделенных от людей. Пока чёткой определённости нет — искусственное это или естественное происхождение», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем названы две причины, которые позволят получить медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Как сообщил РБК кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, речь идёт о тяжёлой аллергической реакции на прививку (отёк Квинке или анафилактический шок), если подобные ситуации возникали при предыдущей вакцинации от какого-либо другого заболевания.

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Вторая причина — серьёзная реакция на ранее введённые вакцины: высокая температура или покраснения и отёк на месте укола диаметром более 8 см.

Помимо этого, главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский объяснил, почему среди россиян популярна вакцина от COVID-19 «КовиВак».

«Вакцины произведено очень мало, поэтому при выборе именно этой вакцины приходится заниматься её поисками», — сказал Терский, чьи слова приводит агентство «Прайм».

При этом он заметил, что преимущества или недостатки вакцины ещё в точности не определены, поскольку «КовиВак» пока находится в процессе клинических испытаний.

Напомним, что в рамках прививочной кампании от коронавирусной инфекции, помимо «КовиВака», в России также используются вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и однокомпонентая «Спутник Лайт». Согласно последним данным, на данный момент хотя бы одним компонентом вакцин привились около 30 млн россиян.