В Роспотребнадзоре назвали число привитых от COVID-19 россиян

В России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 28,6 млн граждан с учётом разных темпов вакцинации в регионах, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас привиты более 28,6 млн человек», — сказала Ежлова в рамках выступления на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

В РФПИ ранее заверили россиян в эффективности российской вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19. Глава организации Кирилл Дмитриев отметил, что, согласно исследованиям, вируснейтрализующая активность «Спутника V» против новых, более опасных штаммов оказалась выше, чем у многих западных вакцин.