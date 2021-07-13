В Роспотребнадзоре назвали число привитых от COVID-19 россиян

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В России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 28,6 млн граждан с учётом разных темпов вакцинации в регионах, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от COVID-19 россиян
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас привиты более 28,6 млн человек», — сказала Ежлова в рамках выступления на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

В РФПИ ранее заверили россиян в эффективности российской вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19. Глава организации Кирилл Дмитриев отметил, что, согласно исследованиям, вируснейтрализующая активность «Спутника V» против новых, более опасных штаммов оказалась выше, чем у многих западных вакцин.

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