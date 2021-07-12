«Спутник V» подтвердил эффективность против новых штаммов коронавируса
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- РИА Новости
Отмечается, что итоги исследования были опубликованы в ведущем международном журнале Vaccines.
«НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций объявляют позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом «Спутник V», против новых штаммов SARS-CoV-2», — сообщили в РФПИ.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» является эффективной благодаря подходу, в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки.
Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, проведённые исследования показали, что вируснейтрализующая активность «Спутника V» против новых, более опасных штаммов оказалась выше, чем у многих западных вакцин.
По его словам, фонд продолжит поддерживать дальнейшие исследования эффективности российской вакцины против новых штаммов.
Ранее в РФПИ заявили о высоких показателях безопасности «Спутника V» в Сан-Марино.