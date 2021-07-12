«Спутник V» подтвердил эффективность против новых штаммов коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на результаты исследования НИЦЭМ имени Гамалеи.

Отмечается, что итоги исследования были опубликованы в ведущем международном журнале Vaccines.

«НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций объявляют позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом «Спутник V», против новых штаммов SARS-CoV-2», — сообщили в РФПИ.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» является эффективной благодаря подходу, в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки.

Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, проведённые исследования показали, что вируснейтрализующая активность «Спутника V» против новых, более опасных штаммов оказалась выше, чем у многих западных вакцин.

По его словам, фонд продолжит поддерживать дальнейшие исследования эффективности российской вакцины против новых штаммов.

Ранее в РФПИ заявили о высоких показателях безопасности «Спутника V» в Сан-Марино.