В Адыгее будут заселять в гостиницы с прививкой от COVID-19

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Гостиницы Адыгеи с 19 июля будут требовать при заселении от туристов сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на COVID-19.
В Адыгее будут заселять в гостиницы с прививкой от COVID-19
  • РИА Новости

«Требования о подтвержденном иммунитете или наличии отрицательного ПЦР-теста будут предъявляться и к туристам, заселяющимся в гостиничные объекты региона (за исключением детей до 16 лет), а также к работникам туристической отрасли, к сотрудникам и посетителям спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы республики Мурата Кумпилова.

По решению оперштаба усиливается контроль за деятельностью заведений общепита, вводятся дополнительные требования к персоналу.

9 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посетить региональные курорты, но при этом должны сделать прививку от COVID-19 в течение трёх дней после заселения в гостиницу. 

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