Морской компонент: как передача ВМФ 40 кораблей укрепит обороноспособность России

В этом году ВМФ России получит около 40 кораблей и судов обеспечения. Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. Всего до 2027 года флоту будет передано порядка 180 кораблей, такие цели заложены в Государственной программе вооружений. Эксперты особо отмечают успехи отечественных судостроителей в области создания подлодок новых поколений — атомных и дизельных. Также в будущем ожидается пополнение флота российскими вертолётоносцами. По словам аналитиков, ВМФ играет особую роль в обороне и защите интересов государства.

В 2021 году Военно-морской флот России получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различных классов. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

«Планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет. Будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения», — отметил он в комментарии РИА Новости.

Кроме того, будут приняты на вооружение атомный подводный крейсер стратегического назначения четвёртого поколения «Князь Олег» (проект «Борей-А») и первая серийная субмарина проекта «Ясень-М» «Новосибирск».

Напомним, Государственная программа вооружений предусматривает передачу ВМФ в период с 2018 до 2027 года суммарно свыше 180 кораблей и судов новых проектов. Об этом в начале 2019 года заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, выступая на коллегии оборонного ведомства.

Государственная программа вооружений (ГПВ) на 2018—2027 годы была принята в январе 2018 года, об этом тогда сообщил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Ильин

На реализацию программы в бюджете предусмотрено 20 трлн рублей. Из них 19 трлн будет потрачено на закупку, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники, а 1 трлн пойдёт на строительство инфраструктуры.

Надводная часть

По мнению экспертов, передача ВМФ 40 кораблей различных классов станет серьёзным шагом к укреплению отечественных военно-морских сил.

«Такой объём поставок станет крупным вкладом, учитывая, что подразумевается передача кораблей, способных нести как стратегические вооружения, так и крылатые ракеты морского базирования», — отметил в комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Похожей точки зрения придерживается и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Всё познаётся в сравнении. Если сопоставлять с предыдущими годами, то сейчас есть рост, пусть и не очень значительный. Из негативных моментов можно отметить смещение сроков сдачи фрегата проекта 22350. Пока что это единственный фрегат, который строится в России, единственный надводный корабль океанской зоны», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Пуск баллистической ракеты «Булава»

РИА Новости

© Пресс-служба Северного флота

Напомним, фрегаты проекта 22350, головным кораблём которого является «Адмирал Горшков», предназначены для поражения надводных и подводных кораблей, конвоев и десантных отрядов, наземных объектов, а также для осуществления противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов. Всего в рамках проекта 22350 планируется построить десять кораблей.

На сегодняшний день в эксплуатацию сданы два корабля серии: «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», ещё три корабля планируется построить в течение трёх лет.

Как сообщил 13 мая журналистам командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, очередной фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» пополнит ВМФ в 2022 году.

По словам Виктора Мураховского, пополнение ВМФ кораблями такого класса новых поколений — важная задача отечественного судостроения.

«Надо вводить в строй и те универсальные десантные корабли, которые заложены в Крыму. Роль флота остаётся высокой в обеспечении оборонных интересов государства и свободы мореплавания», — добавил эксперт.

Напомним, год назад СМИ сообщили о контракте Минобороны с керченским судостроительным заводом «Залив» на постройку двух универсальных десантных кораблей-вертолётоносцев проекта 23900, разработанного Зеленодольским проектно-конструкторским бюро.

Корабли получат название «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». В марте 2021 года стало известно о начале формирования корпусов судов. Корабли будут иметь водоизмещение 30 тыс. тонн и смогут нести по 16 вертолётов.

Подводный потенциал

Эксперты особо выделяют достижения России в области строительства военных субмарин различных типов.

В частности, дизель-электрические подводные подлодки проекта 636.3, о которых упомянул Владимир Поспелов, являются модернизированной версией субмарин проекта 636 «Варшавянка». Последние, в свою очередь, стали продолжением советских подлодок серии 877 «Палтус».

Шестью субмаринами этого проекта оснащён Черноморский флот. В данный момент ведётся строительство аналогичной серии кораблей для Тихоокеанского флота. В 2019 году ТОФ получил подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», а в 2020 году — «Волхов». Сейчас в цехах «Адмиралтейских верфей» строятся ещё две субмарины проекта: «Магадан» и «Уфа».

Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера «Казань»

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

В апреле 2021 года судостроители приступили к швартовым испытаниям субмарины «Магадан». Испытания завершатся в начале июня, после чего подлодка должна направиться на заводские ходовые испытания.

Как отмечают в пресс-службе Минобороны, субмарины проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире.

«Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения», — уверены в оборонном ведомстве.

«Если говорить о дизель-электрических подлодках проекта 636, то он был заложен изначально ещё в советскую эпоху. Однако корабли такого типа тоже востребованы флотом, их нужно строить. Особенно такие корабли полезны в составе Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов», — считает Виктор Мураховской.

Атомное превосходство

К главным достижениям отечественного судостроения эксперты относят введение в строй новых кораблей проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

«Корабли этих проектов отвечают всем современным требованиям лучших технологических достижений подводного кораблестроения. Это касается и радиоэлектронной оснащённости, и ударных вооружений, и такого критерия, как обитаемость. Достаточно сказать, что такие лодки могут совершать кругосветное плавание без всплытия на поверхность», — отметил Виктор Мураховский.

Машины проекта 885М («Ясень-М») были разработаны конструкторами АО «СПМБМ «Малахит» (Санкт-Петербург). Строительство атомных субмарин данного класса ведётся в Северодвинске, на предприятии АО «ПО «Севмаш».

Многоцелевые АПЛ предназначены для поражения боевых надводных кораблей, транспортных средств, подводных лодок и наземных объектов противника. «Ясени» оснащены восемью вертикальными пусковыми установками, способными запускать крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Также АПЛ несут на борту по 30 торпед калибра 533 мм.

В начале мая на баланс ВМФ России была принята АПЛ проекта 885М «Казань» — судно стало головным крейсером серии.

Как ранее сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, вторая субмарина проекта 885М, «Красноярск», может быть спущена на воду в августе этого года.

Первый серийный ракетоносец проекта 995А («Борей А») «Князь Олег» был спущен на воду летом 2020 года. Об этом сообщили в ПО «Севмаш», занятом выпуском кораблей этой серии. Как уточнил в апреле 2021 года гендиректор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, АПЛ «Князь Олег» будет передана флоту в октябре.

Подводные корабли проекта «Борей» должны заменить устаревшие АПЛ третьего поколения 667БДР «Кальмар», 667БДРМ «Дельфин» и 941 «Акула».

Начиная с 2013 года ВМФ получил три ракетоносца проекта «Борей»: К-535 «Юрий Долгорукий», АПЛ К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах».

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий»

РИА Новости

© Павел Львов

Параллельно велась разработка модернизированной серии АПЛ проекта 995А («Борей-А»). Головной корабль серии К-549 «Князь Владимир» был передан военным в 2020 году.

Помимо «Князя Владимира» и «Князя Олега», в рамках проекта будут построены АПЛ «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Все они уже заложены на «Севмаше».

«Бореи» обеих модификаций несут на борту 16 МБР «Булава» с ядерными боезарядами. Одним из важных преимуществ АПЛ проекта «Борей» считается малая заметность. Она обеспечивается использованием звукопоглощающих материалов. Всего планируется построить десять кораблей этой серии.

Как отметил Владимир Поспелов в комментарии РИА Новости, Россия может продолжить строительство стратегических подводных ракетоносцев проекта 995 и после сдачи законтрактованных на сегодняшний день кораблей.

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«Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации», — пояснил он.

Он также напомнил, что суммарно возможное количество носителей МБР с ядерными боезарядами определяется договором СНВ-3.

Как отмечают эксперты, флот играет важнейшую роль в качестве компонента стратегических ядерных сил страны.

«Известно, что именно баллистические ракеты подводных лодок составляют значительную долю в нашем потенциале стратегического ядерного сдерживания. Это самый скрытный и самый мобильный компонент наших стратегических ядерных сил. В этом смысле флот должен в первую очередь обеспечивать оперативное развёртывание, прикрытие районов применения наших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения», — пояснил Виктор Мураховский.

Вторая важная задача ВМФ — обеспечение безопасности мореплавания и границ ближней морской зоны. Её выполняют корветы, малые ракетные и патрульные катера.

«Флот должен восстанавливать свои возможности, этот процесс мы сейчас и наблюдаем», — добавил эксперт.

Похожее мнение высказал и Игорь Коротченко.

«Флот обеспечивает ядерное сдерживание своей морской стратегической компонентой. Также ВМФ вносит свой вклад в потенциал неядерного сдерживания. Особую роль сегодня играют морские носители крылатых ракет «Калибр»», — подытожил эксперт.