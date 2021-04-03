«Переживали больше за пациента, чем за себя»: хирурги из Благовещенска рассказали об операции во время пожара

Врачи, проводившие операцию на открытом сердце в горящем кардиоцентре в Благовещенске, поначалу приняли известие о пожаре за запоздалую первоапрельскую шутку. Возможности остановить операцию не было, поэтому медики приняли решение закончить её, пока пожарные боролись с огнём. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил наградить хирургов и их ассистентов, а глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что врачи действовали «чётко и слаженно».

Врачи, проводившие операцию в кардиохирургическом центре Благовещенска во время пожара, сначала не восприняли известия о чрезвычайной ситуации всерьёз. Об этом RT рассказал заведующий кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург Валентин Филатов, руководивший операцией.

«К нам зашла медсестра и сказала, что идёт эвакуация, поскольку на крыше начался пожар. Мы, естественно, восприняли это как шутку, сказав, что 1 апреля было вчера. Мы были удивлены, поскольку признаков пожара никаких не было», — говорит врач.

Однако уже после того, как пожарные расчёты прибыли к зданию клиники и начали тушить пожар, врачи всё-таки почувствовали запах гари.

«Но по той причине, что у нас был основной этап работы, мы переживали больше за пациента, чем за себя. Нужно было выполнить то, что мы запланировали, поэтому операция шла дальше. Естественно, нам пришлось скооперироваться и работать быстрее», — рассказывает Филатов.

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Врач — анестезиолог-реаниматолог Станислав Фукс, в свою очередь, рассказал RT, что хирурги не понимали, как будет разворачиваться ситуация, тем не менее операцию удалось провести успешно.

«Мы до конца не осознавали всю происходящую ситуацию, но видели, что происходит, и делали свою работу — пытались её быстрее закончить, чтобы пациент был здоров, ведь это самое главное. Операция на сердце была сложная, но всё прошло в штатном порядке», — пояснил Фукс.

По его словам, хирурги осознавали, что в какой-то момент могла возникнуть необходимость в источнике воздуха и для самих врачей.

«Я попросил респиратор либо сжатый воздух, потому что уже чувствовался запах гари. Если бы вышел из строя хирург, то, соответственно, некому было бы доделывать операцию. У нас наготове лежали респираторы, пожарные в это время стояли за дверью и ждали, когда мы закончим операцию», — рассказал Фукс.

Главный врач клиники Александр Коротких уточнил, что операция по плановому аортокоронарному шунтированию сосудов продолжалась около четырёх-пяти часов и всё это время он находился на связи с пожарными.

«Когда возник пожар, пациент уже был на операционном столе, была раскрыта грудная клетка, то есть операцию остановить было нельзя», — приводят его слова РИА Новости.

Коротких рассказал, что работа операционной поддерживалась с помощью генератора, так как двухэтажное здание кардиоцентра было обесточено из-за пожара.

«Отключили централизованную подачу кислорода, сделали передачу кислорода только в операционной, всем дали защитные респираторы, они не понадобились — задымления на первом этаже, где шла операция, не было», — пояснил Коротких.

После операции пациента вынесли через пожарный выход и на реанимационном автомобиле с ИВЛ доставили в Амурскую областную больницу.

«Сделали всё возможное»

Напомним, утром 2 апреля в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии вспыхнул пожар. Загорелась кровля здания, построенного в начале ХХ века и относящегося к объектам культурного наследия. Из-за деревянных перекрытий кровли площадь пожара стремительно увеличивалась.

Из здания пришлось эвакуировать порядка 120 человек. На момент возгорания в клинике проводилось сразу две операции: одна лапароскопическая, когда врачам требуется сделать лишь небольшие надрезы, а вторая — на открытом сердце.

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в здании кардиохирургического центра в Благовещенске

Reuters

© Russian Emergencies Ministry

По словам источника RT в экстренных службах, их работники принимали все возможные меры, чтобы обезопасить и хирургов, и пациента.

«Когда пожарным объяснили, что в двух операционных ещё находятся врачи и пациенты, то они сделали всё возможное, чтобы операционные не только не повредил огонь, но и не залило водой», — рассказал собеседник RT.

Впоследствии стало известно, что один из прооперированных пациентов находился на ИВЛ и его своевременно удалось перевезти в другую больницу.

«Действовали чётко и слаженно»

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил наградить медицинских работников, участвовавших в операции во время пожара, а сотрудники МЧС получили указание проверить все медучреждения области.

Орлов также обнародовал имена медиков: ими были сердечно-сосудистые хирурги Валентин Филатов и Александр Филиппов, анестезиологи Виктор Никитин и Станислав Фукс, перфузиолог Георгий Кондартов, а также операционная медсестра Анжелика Хорсак, медсестра-анестезист Елена Андреевская и санитарка Ирина Хангану.

Эвакуация пациента из горящего здания кардиохирургического центра в Благовещенске

РИА Новости

© Пресс-служба МЧС РФ

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль, в свою очередь, предложил вручить медработникам государственные награды.

«От имени Общероссийского народного фронта и Национальной медицинской палаты мы выносим благодарность нашим героям и считаем, что их поступок должен быть отмечен государственными наградами», — приводит пресс-служба ОНФ заявление Рошаля.

Он добавил, что выражает глубокую признательность «хирургам, операционным сёстрам и санитаркам благовещенского кардиоцентра, которые в сложнейших условиях, с угрозой для собственной жизни прекрасно закончили операцию у тяжёлого кардиологического больного».

Рошаль отметил, что российские медики в который раз «доказали свою профессиональную зрелость и готовность к самопожертвованию в любых ситуациях».

Благодарность участникам операции выразил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Врачи клиники кардиохирургии действовали чётко и слаженно, сделали всё, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента», — цитирует Мурашко ТАСС.