Стали известны имена медиков, которые оперировали во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал имена медиков, которые продолжали оперировать во время пожара в кардиоцентре Благовещенска.

Фамилии и фотографии врачей Орлов опубликовал в Instagram.

«Публикую фамилии и фото медиков, кто оперировал во время пожара. Филиппов Александр Сергеевич — сердечно-сосудистый хирург; Филатов Валентин Викторович — сердечно-сосудистый хирург, и. о. заведующего кардиохирургическим отделением; Никитин Виктор Николаевич — заведующий отделением анестезиологии и реанимации; Кондратов Георгий Филиппович — перфузиолог; Фукс Станислав Владимирович — анестезиолог; Хорсак Анжелика Михайловна — медсестра операционная; Андреевская Елена Васильевна — медсестра-анестезист; Хангану Ирина Александровна — санитарка; главный врач (клиники кардиохирургии) Коротких Александр Владимирович, руководитель Заболотских Татьяна Владимировна», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль предложил вручить государственные награды врачам, продолжавшим делать операцию в кардиохирургическом центре Благовещенска, несмотря на пожар.