Рошаль предложил наградить врачей, проводивших операцию в горящем кардиоцентре
- РИА Новости
«От имени Общероссийского народного фронта и Национальной медицинской палаты мы выносим благодарность нашим героям и считаем, что их поступок должен быть отмечен государственными наградами», — цитирует пресс-служба ОНФ заявление Рошаля.
Он добавил, что выражает глубокую признательность «хирургам, операционным сёстрам и санитаркам благовещенского кардиоцентра, которые в сложнейших условиях, с угрозой для собственной жизни прекрасно закончили операцию у тяжёлого кардиологического больного».
Рошаль отметил, что российские медики в который раз «доказали свою профессиональную зрелость и готовность к самопожертвованию в любых ситуациях».
Ранее сообщалось, что в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске произошёл пожар. Во время инцидента в центре проводилась операция.