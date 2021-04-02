Рошаль предложил наградить врачей, проводивших операцию в горящем кардиоцентре

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Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль предложил вручить государственные награды врачам, продолжавшим операцию в кардиохирургическом центре Благовещенска, несмотря на пожар.
Рошаль предложил наградить врачей, проводивших операцию в горящем кардиоцентре
  • РИА Новости

«От имени Общероссийского народного фронта и Национальной медицинской палаты мы выносим благодарность нашим героям и считаем, что их поступок должен быть отмечен государственными наградами», — цитирует пресс-служба ОНФ заявление Рошаля.

Он добавил, что выражает глубокую признательность «хирургам, операционным сёстрам и санитаркам благовещенского кардиоцентра, которые в сложнейших условиях, с угрозой для собственной жизни прекрасно закончили операцию у тяжёлого кардиологического больного».

Рошаль отметил, что российские медики в который раз «доказали свою профессиональную зрелость и готовность к самопожертвованию в любых ситуациях».

Ранее сообщалось, что в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске произошёл пожар. Во время инцидента в центре проводилась операция.

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