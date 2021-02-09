Рошаль оценил борьбу с пандемией в России

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Глава Национальной медицинской палаты, детский врач Леонид Рошаль оценил борьбу с пандемией в России.
Рошаль оценил борьбу с пандемией в России
  • РИА Новости

«В начале эпидемии многие вопросы приходилось решать в пожарном порядке, но в целом мы с большим напряжением в критические моменты справлялись. Наши врачи трудились не покладая рук, и начало меняться отношение к нам в обществе: все осознали, насколько важны и значимы люди в белых халатах», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в работу были вовлечены все и принимаемые решения оказались обоснованными и логичными.

Как отметил Рошаль, хорошо зарекомендовала себя практика перевода части персонала на дистанционный режим там, где это было возможно.

«По числу проводимых тестов Россия занимает одно из первых мест в мире», — сказал эксперт.

Рошаль добавил, что постепенно число тяжёлых случаев начинает уменьшаться, но расслабляться нельзя.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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