Мурашко поблагодарил врачей, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам Благовещенска, которые завершили операцию на открытом сердце и спасли пациента, несмотря на пожар в кардиологическом центре.
Мурашко поблагодарил врачей, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске
  • globallookpress.com

«Врачи клиники кардиохирургии действовали чётко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента», — цитирует ТАСС заявление Мурашко.

Он выразил благодарность врачам от имени всего Министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске произошёл пожар. Во время инцидента в центре проводилась операция.

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