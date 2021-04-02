Мурашко поблагодарил врачей, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске
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«Врачи клиники кардиохирургии действовали чётко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента», — цитирует ТАСС заявление Мурашко.
Он выразил благодарность врачам от имени всего Министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске произошёл пожар. Во время инцидента в центре проводилась операция.