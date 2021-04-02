Мурашко поблагодарил врачей, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам Благовещенска, которые завершили операцию на открытом сердце и спасли пациента, несмотря на пожар в кардиологическом центре.

«Врачи клиники кардиохирургии действовали чётко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента», — цитирует ТАСС заявление Мурашко.

Он выразил благодарность врачам от имени всего Министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске произошёл пожар. Во время инцидента в центре проводилась операция.