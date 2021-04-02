МЧС сообщило о ликвидации открытого огня в кардиоцентре в Благовещенске

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Открытый огонь в кардиоцентре в городе Благовещенске Амурской области потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
МЧС сообщило о ликвидации открытого огня в кардиоцентре в Благовещенске
  • © ГУ МЧС РФ по Амурской области

«В 08:24 мск пожарные ликвидировали открытое горение», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее стало известно, что более 30 пожарных тушат здание кардиохирургического центра в Благовещенске, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Мэр города Олег Имамеев, как пишет Life.ru, заявил, что одна бригада врачей отказалась покинуть кардиоцентр. Медики продолжили делать операцию одному из пациентов.

Позднее сообщалось, что операция проведена успешно.

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