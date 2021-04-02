Врачи успешно провели операцию во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске
- © ГУ МЧС РФ по Амурской области
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
«Прооперированного пациента увезли в амурскую областную клиническую больницу», — уточнили в министерстве.
Пожар в здании кардиохирургического центра произошёл в пятницу, 2 апреля. Загорелась кровля. Персонал и пациенты — 67 человек — эвакуированы.
Мэр города Олег Имамеев, как пишет Life.ru, сообщил, что одна бригада врачей отказалась покинуть загоревшийся кардиоцентр. Медики продолжили делать операцию одному из пациентов.