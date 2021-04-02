Врачи успешно провели операцию во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске

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Операция, которую медики продолжали в горящем кардиологическом центре в Амурской области, завершилась успешно.
Врачи успешно провели операцию во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске
  • © ГУ МЧС РФ по Амурской области

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

«Прооперированного пациента увезли в амурскую областную клиническую больницу», — уточнили в министерстве.

Пожар в здании кардиохирургического центра произошёл в пятницу, 2 апреля. Загорелась кровля. Персонал и пациенты — 67 человек — эвакуированы.

Мэр города Олег Имамеев, как пишет Life.ru, сообщил, что одна бригада врачей отказалась покинуть загоревшийся кардиоцентр. Медики продолжили делать операцию одному из пациентов.

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