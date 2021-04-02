В Благовещенске в здании кардиоцентра произошёл пожар
«Поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра по улице Горького города Благовещенска», — говорится в сообщении.
Как отмечается, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.
Проводится эвакуация персонала и пациентов центра.
В тушении задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что при пожаре в рыбацком доме на озере Красное в Архангельской области погиб один человек и ещё пятеро пострадали.