В Благовещенске в здании кардиоцентра произошёл пожар

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Более 30 пожарных тушат здание кардиохирургического центра в Благовещенске, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

«Поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра по улице Горького города Благовещенска», — говорится в сообщении.

Как отмечается, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Проводится эвакуация персонала и пациентов центра.

В тушении задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что при пожаре в рыбацком доме на озере Красное в Архангельской области погиб один человек и ещё пятеро пострадали.

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