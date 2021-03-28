При пожаре в рыбацком доме под Архангельском погиб один человек

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При пожаре в рыбацком доме на озере Красное в Архангельской области погиб один человек и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службе.
При пожаре в рыбацком доме под Архангельском погиб один человек
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«28 марта в 06:30 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в рыбацкой избе на озере Красное, в 7 км от деревни Красная Гора муниципального образования «Пертоминское» Приморского района», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что дом полностью сгорел, пожарная охрана к месту происшествия не вызывалась, пожар не тушился.

«На момент пожара в избе находились шесть человек, среди них детей нет. Из горящего строения с ожогами различной степени тяжести самостоятельно эвакуировались пять человек, один погиб», — добавили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в посёлке Вохтога Грязовецкого района.

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