Пожар в кардиоцентре в Благовещенске ликвидирован

Короткая ссылка
Пожар в кардиологическом центре в Благовещенске, где огонь охватил кровлю на площади 1,6 тыс. кв. м, потушен.
Пожар в кардиоцентре в Благовещенске ликвидирован
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 12:15 мск объявлена полная ликвидация пожара», — сказали в пресс-службе.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Как уточняется, в ликвидации были задействованы 59 пожарных.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам Благовещенска, которые завершили операцию на открытом сердце и спасли пациента, несмотря на пожар в кардиологическом центре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить