Пожар в кардиоцентре в Благовещенске ликвидирован
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В 12:15 мск объявлена полная ликвидация пожара», — сказали в пресс-службе.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Как уточняется, в ликвидации были задействованы 59 пожарных.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам Благовещенска, которые завершили операцию на открытом сердце и спасли пациента, несмотря на пожар в кардиологическом центре.