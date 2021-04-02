Пожар в кардиоцентре в Благовещенске ликвидирован

Пожар в кардиологическом центре в Благовещенске, где огонь охватил кровлю на площади 1,6 тыс. кв. м, потушен.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 12:15 мск объявлена полная ликвидация пожара», — сказали в пресс-службе.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Как уточняется, в ликвидации были задействованы 59 пожарных.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам Благовещенска, которые завершили операцию на открытом сердце и спасли пациента, несмотря на пожар в кардиологическом центре.