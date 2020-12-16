«Апеллируют к зарубежным структурам»: как осуществляется информационная атака на выборы в Госдуму 2021 года

В СМИ и соцсетях России началась кампания по дискредитации парламентских выборов, которые запланированы на сентябрь 2021 года. Такой вывод содержится в докладе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Цели информационной атаки — российское избирательное законодательство и нововведения, такие как многодневное и электронное голосование. В то же время, как свидетельствуют данные соцопросов, подавляющее большинство россиян доверяют ЦИК и избирательной системе.

Информационная кампания, нацеленная на делегитимизацию выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, уже началась. Об этом говорится в докладе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Фейк-прогноз 2021: стратегии и технологии дискредитации будущих выборов».

«В средствах массовой информации и социальных сетях началась массированная (информационная. — RT) атака, ставящая под сомнение правовую и политическую легитимность предстоящих парламентских выборов», — заявил председатель НОМ, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

По его словам, особенность информационной кампании по очернению избирательной системы РФ заключается в том, что она открыто «апеллирует к зарубежным структурам». Как сообщил Брод, анализ заявлений на различных площадках в России позволяет выявить основные направления атаки и конечные цели.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Расчёт на дестабилизацию обстановки»

В презентации, иллюстрирующей основное содержание доклада НОМ, говорится, что в публичное пространство РФ уже вбрасываются тезисы о «несовершенстве» законодательства и процедуры голосования. По этой причине в России якобы невозможно обеспечить прозрачность и конкурентность выборов.

Помимо этого, в СМИ и соцсетях распространяются призывы выставить власти ультиматум об обязательной регистрации конкретных оппозиционных кандидатов и партий, а в случае отказа — организовывать протесты и апеллировать к международными организациям.

«Ожидается массированная критика нововведений в российскую избирательную систему — это многодневное голосование, эксперимент с проведением электронного дистанционного голосования... И главный новый фактор информационной атаки — это заблаговременное декларирование нелегитимности выборов», — сообщил Брод.

В отчёте говорится, что для организаторов дискредитационной кампании в дни голосования будет важно создать «иллюзию победы» оппозиции на отдельных избирательных участках и заранее организовать массовые волнения.

Авторы доклада НОМ разделили участников «индустрии дискредитации» на четыре типа. Первый — идейные борцы с «властью», для которых действующее руководство страны виновно априори. Второй — «заигравшиеся» оппозиционные политики, которые крайне неразборчивы в путях получения политических дивидендов. Третий — оппозиционные и провластные функционеры, у которых нет перспектив избрания или переизбрания. И четвёртый — откровенные недруги России. С точки зрения аналитиков, последняя категория представлена силами, существующими за счёт подпитки со стороны геополитических соперников РФ.

Столь раннее начало информационной атаки на думские выборы в документе объясняется комплексом причин. Одна из них — попытка отвлечь внимание от недостатков избирательного процесса в «развитых демократиях».

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«В условиях репутационных потерь избирательной системы «развитой демократии» после выборов в США требуется экстренное переключение внимания целевой аудитории на тему российских выборов. Расчёт делается на дестабилизацию обстановки в России», — указывают авторы доклада.

По словам Брода, прошедшая в Соединённых Штатах резонансная избирательная кампания обнажила те недостатки, которые на Западе традиционно приписывались России.

Также, как считает глава НОМ, дискредитаторы думских выборов 2021 года рассчитывают добиться успеха, оседлав волну роста протестных настроений, которая поднимается во всём мире из-за последствий пандемии COVID-19.

Согласно подготовленному аналитиками прогнозу, в январе-феврале 2021 года в российском публичном пространстве будет наблюдаться всплеск критики новых форм голосования, а весной участники информационной атаки перейдут к тактике «морального террора» в отношении ЦИК России.

Нападкам подвергнется и партия «Единая Россия». В июне-июле авторы доклада ожидают «муссирования темы отсутствия политической конкуренции» и критики правил регистрации партий и кандидатов.

Аналитики не исключают, что в августе 2021 года по России может прокатиться первая волна протестов с публичными заявлениями о нелегитимности выборов под предлогом отказа в регистрации «независимых» кандидатов. Подобные технологии, по словам Брода, уже наблюдались во время кампании в Мосгордуму в прошлом году.

Протесты в Москве

© REUTERS/Tatyana Makeyeva

В дни выборов авторы отчёта прогнозируют появление множество фейковых новостей о мнимых нарушениях и запуск цифровых платформ по параллельному подсчёту голосов. Данная манипуляция, как сообщил Брод, призвана в первую очередь воздействовать на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов-миллионников.

Ключевыми способами противодействия дискредитаторам аналитики назвали наличие политической конкуренции, обеспечение общественного контроля и доверие граждан к системе голосования. По данным ВЦИОМ, большинство россиян положительно воспринимают действующее избирательное законодательство и формат многодневных выборов.

«Предварительная дискредитация»

Эксперты, участвовавшие в пресс-конференции, обратили внимание на обращённый к Брюсселю недавний призыв Алексея Навального не признавать результаты выборов в Госдуму.

В конце ноября на онлайн-дебатах в Европарламенте блогер заявил, что к участию в избирательной кампании 2021 года не будут допущены представители оппозиции. Также грядущие парламентские выборы раскритиковали соратники Навального в лице Владимира Милова, Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы, тоже выступавшие по видеосвязи перед Европарламентом.

Как пояснил на конференции в ТАСС профессор кафедры российской политики факультета политологи МГУ Андрей Манойло, в мире сложилась практика, при которой технологии делегитимизации выборов запускаются задолго до старта избирательной гонки.

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Именно по этой причине, рассуждает политолог, лидеры внесистемной оппозиции поспешили заявить, что думские выборы априори будут нелегитимными. Таким образом была сформирована первая информационная волна, очерняющая будущую избирательную гонку в России, рассуждает Манойло.

«Цель её (избирательной кампании. — RT) предварительной дискредитации — формирование у населения ожиданий того, что наступит момент, когда выборы будут объявлены незаконными и нелегитимными», — рассказал Манойло.

Технология «заблаговременной» дискредитации, как считает эксперт, с разной степенью эффективности применялась в Боливии, Венесуэле и Белоруссии, где наблюдались попытки неконституционной смены режимов. По словам Манойло, в разных странах «время упреждения было от 6—7 месяцев до одного года».

«Этот приём совершен идентичен, что говорит о том, что это не какое-то уникальное проявление воли народа, а элемент совершенно конкретной определённой технологии», — подчеркнул Манойло.

Также беспокойство экспертов вызывают возможные манипуляции с «голыми» данными соцопросов. Так, в своём выступлении директор Института современного государственного развития (Санкт-Петербург) Дмитрий Солонников обратил внимание на важность адекватного пояснения в СМИ результатов социологических исследований.

Эксперт привёл в пример октябрьский опрос электоральных предпочтений, который провели в северной столице сотрудники его института. Он показал, что из общей массы респондентов «Единую России» поддержали около 22%. Однако из тех петербуржцев, кто собирается пойти на выборы, за правящую партию готовы проголосовать более 45% опрошенных. Учитывая, что часть неопределившихся также проголосует за ЕР, а также ряд других факторов, исследователи сделали вывод, что если бы выборы проходили в октябре, партия получила бы около 55% голосов.

Урна для голосования

globallookpress.com

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«Как в данной ситуации действуют политические силы, который хотят дискредитировать полученный (на выборах. — RT) результат? Они берут первую цифру (22%), и итоговую, предположим, это 55—56%, и говорят: «Смотрите, в два раза больше набросали бюллетеней». Это такая заведомая ложь», — отметил Солонников.

По словам эксперта, адекватно обработанные данные опросов населения свидетельствуют о том, что «условную партию Навального» поддерживают 1,5—3% респондентов. Если подобная политсила появится в бюллетенях в 2021 году, то, скорее всего, она получит ещё меньше голосов из-за скромного количества сторонников, готовых прийти на избирательные участки.

Подытоживая дискуссию, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что сегодня в политическом поле России нет партий, которые имеют большой багаж доверия граждан и при этом не представлены в законодательных органах власти.

«Тем не менее, к сожалению, нужно констатировать, что тот сценарий, который описан в докладе (НОМ. — RT)... выглядит весьма достоверно и убедительно. Действительно наблюдается поразительная активность определённых политиков, общественных деятелей, экспертов с заявлениями о том, что выборы якобы будут сфальсифицированы... Конечно, это является попыткой манипуляции общественным мнением», — сказал Шаповалов.