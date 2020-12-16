НОМ прогнозирует массированную атаку с фейками перед выборами в Госдуму

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» прогнозирует массированную атаку с фейками перед парламентскими выборами, которые пройдут в России в сентябре 2021 года. Об этом говорится в докладе НОМ «Фейк-прогноз 2021: стратегии и технологии дискредитации будущих выборов».

Доклад представил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод.

«Накануне начала электорального цикла в средствах массовой информации и социальных сетях начата массированная атака, ставящая под сомнение правовую и политическую легитимность предстоящих парламентских выборов и открыто апеллирующая к зарубежным структурам», — говорится в документе.

По прогнозам авторов, в январе и феврале 2021 года в ходе обсуждения точечных поправок в российское избирательное законодательство будут публично дискредитироваться новые формы голосования, как якобы создающие возможности для массовых фальсификаций.

«В день голосования 19 сентября для формирования и поддержки недовольства будет проведена ожидаемо массированная информационная атака с трансляцией в СМИ и социальных сетях фейковых сообщений о мнимых нарушениях, массовых фактах принуждения к голосованию», — считают эксперты.

По их словам, основная ставка будет сделана на крупные города.

В июле сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 100 интернет-ресурсов за публикацию недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции.