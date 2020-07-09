ГП заявила о блокировке более 100 веб-ресурсов за фейки о голосовании

Роскомнадзор заблокировал 107 интернет-ресурсов за публикацию недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, заявил глава управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Юрий Хохлов.

«У нас 107 интернет-ресурсов были заблокированы именно по недостоверной информации по вопросам голосования по поправкам к Конституции», — сообщил он в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.

Хохлов пояснил, что после того, как Генпрокуратура выявляет подобные факты, она обращается с требованием о блокировке интернет-ресурса в Роскомнадзор.

По его словам, указанные ресурсы были выявлены в том числе по материалам, предоставленным комиссией Госдумы.

Ранее в комиссии Государственной думы заявили о фактах противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.