ГП заявила о блокировке более 100 веб-ресурсов за фейки о голосовании
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«У нас 107 интернет-ресурсов были заблокированы именно по недостоверной информации по вопросам голосования по поправкам к Конституции», — сообщил он в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.
Хохлов пояснил, что после того, как Генпрокуратура выявляет подобные факты, она обращается с требованием о блокировке интернет-ресурса в Роскомнадзор.
По его словам, указанные ресурсы были выявлены в том числе по материалам, предоставленным комиссией Госдумы.
Ранее в комиссии Государственной думы заявили о фактах противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.