ГП заявила о блокировке более 100 веб-ресурсов за фейки о голосовании

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Роскомнадзор заблокировал 107 интернет-ресурсов за публикацию недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, заявил глава управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Юрий Хохлов.
ГП заявила о блокировке более 100 веб-ресурсов за фейки о голосовании
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«У нас 107 интернет-ресурсов были заблокированы именно по недостоверной информации по вопросам голосования по поправкам к Конституции», — сообщил он в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.

Хохлов пояснил, что после того, как Генпрокуратура выявляет подобные факты, она обращается с требованием о блокировке интернет-ресурса в Роскомнадзор.

По его словам, указанные ресурсы были выявлены в том числе по материалам, предоставленным комиссией Госдумы.

Ранее в комиссии Государственной думы заявили о фактах противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

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