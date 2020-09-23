«Цветная революция» не состоялась»: в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце независимости в Минске. Лукашенко пообещал сделать всё, чтобы белорусский народ не пожалел о своём выборе. По его словам, власти республики в 2020 году смогли ответить на «беспрецедентный вызов» и не допустили «цветной революции».

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко.

Глава государства, положив правую руку на Конституцию республики, произнёс присягу на белорусском языке: «Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

После этого Лукашенко подписал акт о принесении присяги, а председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему президентское удостоверение. Затем белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту республики.

«Всех нас объединяет энергия, настойчивость и преданность нашей любимой родине — независимой и свободной, мирной и безопасной, доброй и открытой миру. За всеми испытаниями мы не потеряли себя, а значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем. Я сделаю всё для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Беларуси был я», — сказал Лукашенко.

По его словам, 2020 год войдёт в историю республики как крайне эмоциональный период. Как заявил Лукашенко, беспрецедентное внешнее давление только закалило Белоруссию, сделало государство «более решительным и бескомпромиссным в борьбе за своё».

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — добавил глава государства.

Он также заверил, что белорусская власть не откажется от своей социальной политики даже в самые тяжёлые времена.

«Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоёв общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях», — подчеркнул Лукашенко.

«Абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знал о проведении инаугурации Лукашенко 23 сентября.

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«Это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным», — прокомментировал Песков церемонию инаугурации президента Белоруссии.

Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель не станет поздравлять Александра Лукашенко с инаугурацией. Он призвал белорусские власти прекратить насилие против мирного населения, освободить политических заключённых и наладить национальный диалог.

«Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно. Вернёмся к президентским выборам 9 августа. Они, как мы тогда говорили, никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов, они не были ни справедливыми, ни свободными, поэтому, как говорила канцлер, мы не можем признать результаты этих выборов. В соответствии с этим Лукашенко также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность», — сказал он.

В то же время министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своём Twitter назвал состоявшуюся инаугурацию фальшивой. По его мнению, происходящее в Минске — фарс. Его коллега из Словакии Иван Корчок назвал Лукашенко нелегитимным президентом.

«Он несёт ответственность за президентские выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Белоруссии», — написал дипломат в своём Twitter.

«Тайная инаугурация» не делает Лукашенко законным президентом страны, считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Вместе с тем Светлана Тихановская назвала себя «единственным лидером, который избран белорусским народом», подчеркнув, что любые приказы Лукашенко теперь нелегитимны.

«Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушёл на пенсию», — сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой».

В свою очередь, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что мир стал свидетелем «беспрецедентной ситуации», в рамках которой Лукашенко «провёл спецоперацию по своей самоинаугурации». Он также призвал к бессрочной акции неповиновения.

«Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов!» — говорится в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,10% избирателей, в поддержку его основного конкурента Светланы Тихановской высказались 10,12%. В тот же день по всей стране начались массовые протестные демонстрации, которые проходят до сих пор.

Поначалу акции протеста сопровождались столкновениями с полицией, однако позднее эти мероприятия стали проходить мирно, а численность протестующих стала снижаться.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, что в сложившейся в Белоруссии ситуации должны разобраться сами жители республики. При этом следует исключить давление извне.