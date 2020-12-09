«Изъяты обрез и средства коммуникации»: ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу в Туле

В Туле задержан 18-летний местный житель, готовивший нападение на учебное заведение, сообщили в ЦОС ФСБ России. Силовики изъяли у него обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, в которых обнаружена информация об аналогичных преступлениях. Против задержанного заведено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия.

В Туле ФСБ России задержала 18-летнего местного жителя, который, по данным спецслужбы, готовил нападение на учебное заведение.

«У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях», — говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.

Напомним, что в сентябре ФСБ задержала в нескольких регионах 13 граждан РФ, которые, по данным ведомства, планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ), зажигательных смесей и холодного оружия.

Как минимум один из задержанных молодых людей планировал совершить теракт в школе 1 сентября, сообщали тогда в спецслужбе. На опубликованной ФСБ записи демонстрируется переписка, в которой задержанный говорит о планах устроить теракт в учебном заведении на линейке, и утверждает, что сделал трубчатую бомбу. Регион, где планировалось совершить атаку, злоумышленник не назвал.

Как отметили тогда в ФСБ, «преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи».

По адресам их проживания силовики обнаружили четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для сборки СВУ и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

До этого ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде. В июне сотрудники ведомства задержали 14-летнего школьника, который, по сведениям спецслужбы, собирался взорвать в своём учебном заведении самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, чтобы отомстить однокласснику.

В процессе осмотра квартиры, где жил подросток, силовики нашли СВУ, компоненты, необходимые для их изготовления, в том числе и металлические поражающие элементы, а также 18 бутылок с зажигательной смесью.

В Следственном комитете рассказали, что сам задержанный якобы намеревался воспользоваться обнаруженными у него предметами в развлекательных целях. Но следствие считает, что ученик планировал нападение на школу, а его целью был сотрудник учебного заведения и один из учащихся, с которым у злоумышленника произошёл конфликт.

В апреле ФСБ предотвратила нападение на школу в Тюменской области. Житель региона 2001 года рождения планировал вооружённую атаку на одно из учебных заведений региона, сообщили силовики.

У злоумышленника были изъяты гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В ФСБ отметили, что показания самого задержанного и свидетелей подтверждают его намерения совершить нападение. По данным следствия, атаку он планировал совершить в апреле 2020 года, но этому помешали сотрудники правоохранительных органов.

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В том же месяце в Красноярске задержали подростка, который, как сообщали в ФСБ, планировал вооружённое нападение на учебное заведение. В ходе обысков дома у задержанного силовики обнаружили оружие, патроны и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Как заявил сам подросток 2006 года рождения, их он планировал применить «для расстрела в школе».

Как рассказали в СК, подросток собирался использовать при нападении самодельные взрывные устройства и обрез охотничьего ружья. В интернете он нашёл инструкции по изготовлению этих устройств, изучил их конструкцию и изготовил, после чего спрятал в постройке во дворе, принадлежащей его отцу, отметили следователи.

В декабре в в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов в этом году удалось предотвратить в России 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

Во время контртеррористических операций нейтрализованы 49 бандитов, в том числе восемь главарей, задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник.

В ведомстве заявили, что было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, более 100 тыс. патронов, свыше 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Наряду с этим в процессе работы силовиков ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.