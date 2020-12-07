ФСБ задержала в Красноярском крае сторонников террористов

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Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
ФСБ задержала в Красноярском крае сторонников террористов
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки намеревался убыть за границу для участия в вооружённых столкновениях на стороне боевиков», — говорится в сообщении.

Он был задержан в международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовcкого при регистрации на рейс.

В начале ноября сообщалось, что в Казани разгромлена ячейка террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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