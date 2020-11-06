В Казани задержаны пять участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

В Казани разгромлена ячейка террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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