В Казани задержаны пять участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

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В Казани разгромлена ячейка террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В Казани задержаны пять участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
  • © Кадр: видео ФСБ

«В городе Казани пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано пять её участников. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что деятельность подозреваемых была направлена на насильственное свержение действующей власти.

Также сообщается, что по местам жительства задержанных обнаружили и изъяли пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации.

Ранее сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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