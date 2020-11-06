В Казани задержаны пять участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
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«В городе Казани пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано пять её участников. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что деятельность подозреваемых была направлена на насильственное свержение действующей власти.
Также сообщается, что по местам жительства задержанных обнаружили и изъяли пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации.
Ранее сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов.
* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.